Поліція шукає способи, як протидіяти цим злочинам.

По всій Німеччині з початку цього року злочинці підірвали близько 450 банкоматів з метою крадіжки готівки.

Як повідомляє "Німецька хвиля", така кількість підривів стала найбільшою за всі роки фіксування подібних злочинів: роком раніше у країні підірвали 381 банкомат, а в 2020-му - 414.

Особливу небезпеку цей метод крадіжки становить для людей навколо, оскільки пристрої найчастіше встановлені на вулицях і в житлових будинках. Унаслідок вибухів поранення отримували пішоходи, а в деяких випадках непридатними для проживання стають і помешкання, розташовані поруч з банкоматами.

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За словами міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії Бориса Пісторіуса, німецькі банкомати недостатньо захищені від подібних методів злому.

Він зауважив, що на відміну від Німеччини, у Нідерландах використовують технологію, за якої внаслідок пошкодження терміналу купюри покриваються клейкою субстанцією і стають непридатними для використання. У Франції клейку субстанцію в пристроях замінюють чорнила. Тому чиновник пропонує законодавчо зобов'язати німецькі банки використати подібні засоби.

Де ще підривають банкомати

За даними поліцейської служби Євросоюзу (Європолу), підривають банкомати для грабунку не лише в Німеччині, а й у Південній Європі та країнах Балтії, не виключено, що й в деяких інших, адже не всі країни передають повідомлення про такі події до міжнародної поліції.

На думку фахівців Європолу, такі напади є організованими. Спочатку злочинні угруповання навчають людей роботі з вибухівкою, а потім - направляють на серійні нальоти на банкомати.

У 2021 році один із таких тренувальних центрів виявили у нідерландському Утрехті. На думку правоохоронців, навчені в одному такому закладі зловмисники можуть діяти одразу у кількох сусідніх країнах.

На міжнародний характер злочинів вказують і дані німецької поліції - вже кілька років вона фіксує, що більшість підозрюваних у скоєнні подібних правопорушень у Німеччині в'їжджають до країни з Нідерландів.

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