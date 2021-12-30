У селищі Печеніги на Харківщині цієї ночі у приміщенні лікарні підірвали банкомат.
За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, повідомлення про те, що по вулиці Незалежності у селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло 30 грудня о 02:46.
В ході огляду місця події фахівці встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні.
Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума нанесених збитків банківській установі встановлюється.
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На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.
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