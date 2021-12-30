Зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата.

У селищі Печеніги на Харківщині цієї ночі у приміщенні лікарні підірвали банкомат.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Національної поліції у Харківській області, повідомлення про те, що по вулиці Незалежності у селищі Печеніги стався вибух банкомата, надійшло 30 грудня о 02:46.

В ході огляду місця події фахівці встановили, що зловмисники помістили саморобні вибухові пристрої до сейфового відсіку банкомата, розташованого у приміщенні лікарні.

Внаслідок події ніхто з громадян не постраждав. Сума нанесених збитків банківській установі встановлюється.

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На даний час поліцією вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння злочину.

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