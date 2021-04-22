Організаторами є громадяни України, які водночас мають громадянство США, де вони й легалізували незаконно отримані кошти.

У США затримали учасників злочинної організації, які викрали з банківських сейфів України майно на понад 30 млн доларів.

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

За інформацією поліції, до злочинної організації увійшли щонайменше 25 осіб.

"У 2015-2016 роках учасники цієї злочинної організації викрали майно 51 фізичної особи з індивідуальних банківських сейфів 10 банків у Києві на загальну суму 169,181 млн грн, що становить 34,869 млн доларів. Окрім того, зловмисники скоїли злочини на території інших країн приблизно на таку ж суму", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначають, що організаторами є громадяни України, які водночас мають громадянство США, де вони і легалізували незаконно отримані кошти. За незаконну діяльність їм загрожує 20 років позбавлення волі.

Зазначається, що для викриття та затримання зловмисників українські поліцейські упродовж трьох років тісно співпрацювали з правоохоронцями кількох країн, зокрема США, Латвії, Молдови, Македонії, Грузії, Азербайджану та Узбекистану.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що приблизно у 2012-2015 роках двоє громадян України, які водночас є громадянами США, однак не вийшли з громадянства України, вирішили систематично таємно викрадати чуже майно з індивідуальних (банківських, депозитних) сейфів, проникаючи до банківських сховищ. У період з червня 2015 року по березень 2018 року організатори підібрали та схилили до вступу у цю злочинну організацію щонайменше 25 осіб, у тому числі ще одного громадянина України, який також є громадянином США.

Учасники організації з початку 2015 року по жовтень 2018 року скоювали аналогічні злочини на території Молдова, Білорусі, Македонії та Латвії.

Зловмисники також здійснили підготовку до таємного викрадення майна зі сховищ банківських установ на території Грузії, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Однак їм не вдалося це реалізувати, оскільки правоохоронців цих країн про підготовку злочинів попередили українські поліцейські.

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Під час досудового розслідування на території України слідчі Нацполіції направили до суду обвинувальні акти щодо шести осіб. Ще щодо чотирьох осіб виконуються запити про надання міжнародної правової допомоги, направлені на виконання до відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції США.

Зокрема, запити виконуються відносно учасників злочинної організації, які для уникнення кримінальної відповідальності виїхали до США. Це - троє громадян України, які також є громадянами США, - двоє організаторів та один виконавець, а також іще один громадянин США. Усі вони покинули територію України у 2015 та 2018 роках. Також з 2019 року цим особам слідчі Головного слідчого управління заочно повідомили про підозру за злочини, вчинені на території України, Республіки Узбекистан та Азербайджанської Республіки. Також українські поліцейські зібрали матеріали для їхнього притягнення за злочин, вчинений на території Латвійської Республіки.

У поліції зазначають, що у липні 2020 року їх було оголошено в міжнародний розшук та обрано їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також Інтерпол виставив відносно них "червоні картки".

20 квітня за результатами міжнародної співпраці Департамент юстиції США пред’явив обвинувачення трьом особам за "відмивання" на території США злочинних доходів на суму більш ніж 30 млн доларів.

"Підозрюваних заарештовано, за місцями їхнього мешкання проведено обшуки, вилучено знаряддя злочинів, а також майно, придбане на кошти, отриманні злочинним шляхом. Тепер їм загрожує відбування покарання у вигляді позбавлення волі на строк 20 років лише на території США", - зазначають у поліції.

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Автор: Надя Пришляк