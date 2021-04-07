За вчинене юнаку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

У Києві затримали 19-річного шахрая, який через соціальну мережу Instagram ошукав 29 громадян на понад 70 тис. грн.

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Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Аферист розміщував у соціальній мережі Instagram оголошення про продаж одягу та взуття відомих брендів. Отримані від оплати за товар кошти він перераховував на банківські карти знайомих осіб та знімав через банкомати на території Києва. При цьому товар потерпілим не відправляв.

У такий спосіб у період 2020-2021 років юнак ошукав 29 громадян на понад 70 тис. гривень.

За місцем проживання зловмисника провели обшук, під час якого вилучено мобільні телефони, Sim-картки кількох мобільних операторів, комп’ютерну техніку, банківські картки, пневматичну зброю.

19-річному юнаку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За вчинене юнаку загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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Автор: Світлана Закелова