Поліція вбила чоловіка протягом 60 секунд після нападу.

Щонайменше 6 людей постраждали унаслідок ранкового нападу на супермаркет Countdown в Новій Зеландії.

Про це повідомляє BBC.

Зловмисник взяв великий ніж з вітрини у магазині й накинувся на відвідувачів. Неподалік була група копів. На кадрах з камер відеоспостереження видно, як покупці в істериці розбігаються, почувши вистріли.

"Люди в істериці вибігали, просто кричали, кричали, боялися", – розповів один з очевидців, додавши, що бачив літнього чоловіка, який лежав на підлозі з ножовим пораненням.

Поліція вбила чоловіка протягом 60 секунд після нападу.

В уряді натомість країни заявили про "теракт".

Підозрюваним виявився громадянин Шрі-Ланки, який прибув до країни у 2011 році та з 2016 року перебував під наглядом поліції як особа, яка може нашкодити інтересам нацбезпеки.

За словами представників влади, чоловік надихався терористичною діяльністю "Ісламської держави". У правоохоронців поцікавилися, як чоловік, що перебував під пильним оком поліції, зміг скоїти такий злочин.

"Реальність така, що коли ви спостерігаєте за кимось у режимі 24/7, неможливо постійно перебувати поряд з ним. Копи втрутилися настільки швидко, як змогли, і запобігли збільшенню кількості жертв", – відповів на претензії комісар поліції Ендрю Костер.

Він додав, що підозрюваний дуже уважно дивився за можливим стеженням, тому поліції треба було зберігати дистанцію, щоби діяти ефективно. Влада переконана, що нападник діяв один.

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Автор: Яна Ставська