У Міноборони США закликали до обережності при "просуванні або доповненні будь-якого з цих документів".

Британське видання The Guardian повідомило, що в злитих документах США йшлося про відправки 50 спецназівців Великобританії в Україну. У Пентагоні заявили про ознаки підробки.

Видання Sky news пише, що представник Пентагону Кріс Мігер закликав до обережності при "просуванні або доповненні будь-якого з цих документів", додавши, що "схоже, що слайди були підроблені".

При цьому наголошується, що документи, можливо, спочатку були опубліковані в чаті Discord. Невідомий користувач поділився документами, які нібито були засекречені, спочатку він писав свої думки, після чого почав розміщувати зображення документів. Багато даних, якими поділилася людина, не пройшли незалежну перевірку, а оригінальний чат було видалено.

Відео дня

Злив "секретних" документів США - що відомо

Кілька днів тому у соцмережах з'явилися нібито засекречені документи США і НАТО з оснащення ЗСУ озброєнням в рамках підготовки до контрнаступу.

За інформацією CNN, Україна вже змінила військові плани після публікації "секретних" документів. При цьому в ОПУ назвали їх "фотошопом" і російською ІПСО перед звільненням українських територій від російських загарбників.

На даний момент відповідні структури займаються розслідуванням витоку, але на це можуть піти місяці. У свою чергу Британії заявили, що витік "можливої секретної інформації" США показав серйозний рівень неточності.

У Міноборони України також відреагували на злив секретних документів Пентагону. Заступник голови відомства Ганна Маляр заявила, що про планування військових операцій завжди знає вузьке коло осіб, тому ризик "зливу" інформації про це є дуже низьким, хоч його і не можна заперечувати.

Вас також можуть зацікавити новини: