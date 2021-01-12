Постанова суду стосувалася справи про зґвалтування, але заглибилася в конспірологію.

Апеляційний суд провінцій Чінча і Піско в Перу виніс постанову, в якій відповідальність за появу коронавірусу покладається на мільярдерів Білла Гейтса і Джорджа Сороса, а також на родину Рокфеллерів.

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Як повідомляє «НВ» з посиланням на Peru21, постанову ще 21 грудня винесли судді Луїс Легія і Тоні Чангарай на чолі з Тіто Гальєгосом. Воно стосується апеляції на продовження арешту у справі про зґвалтування. Однак там наводиться конспірологічна теорія про створення пандемії "авторами нового світового ладу» і "домінуючими над світом кримінальними авторитетами".

"Білл Гейтс, Сорос, Рокфеллери та інші керували пандемією і продовжують керувати нею в умовах найсуворішої секретності», — наголошується в постанові.

OCMA - державне відомство, що відповідає за контроль над судовою владою в Перу, — почало розслідування проти суддів, які винесли постанову.

Теорії змови з Біллом Гейтсом

Білл Гейтс протягом багатьох років був меценатом світової охорони здоров'я і попереджав про загрозу нової пандемії.

З початком епідемії коронавірусу в мережі почали поширюватися конспірологічні теорії, в яких його звинувачують у створенні коронавірусу заради "чіпування" всіх людей через вакцинацію.

Опитування, яке провели Yahoo News і YouGov, виявило, що 28% американців вірять в теорію змови про Гейтса. У цей час, 44% опитаних республіканців і 50% глядачів Fox News говорили, що це правда.

Сам Гейтс коментував теорії змови про себе, зазначивши, що йому важко заперечувати ці вигадки, тому що"вони такі дурні". Він наполягає, що не має жодних зловісних планів щодо чіпування людства.

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Автор: УНІАН