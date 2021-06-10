У салоні автобуса на момент трагедії перебувало 17 людей.

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок падіння п’ятиповерхової будівлі в Південній Кореї.

Про це пише BBC.

Зазначається, що будинок впав на пасажирський автобус. У салоні громадського транспорту на момент трагедії перебувало 17 людей.

Відомо, що вісім постраждалих отримали травми.

Фахівці розбирають завали, тривають пошуки тих, хто міг опинитися у пастці. З місця події евакуювали усіх громадян. Пішохідний перехід біля обвалів тимчасово перекрили.

Відео очевидців підтверджує, що будівля звалилась просто на автобус, який тоді зупинився під будинком.

Свідки зазначили у коментарі журналістам, що відчули поштовхи, начебто «земля тряслася».

«Я не міг чітко побачити дорогу, наче вона була поглинута в густий туман. Я перевірив систему відеоспостереження, щоби дізнатися, що будівля впала на автобус», – пояснив ЗМІ власник прилеглої крамниці Ян Ік-Чже.

У 1995 році в Сеулі впав універмаг Сампун, внаслідок чого тоді загинули понад 500 людей.

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Автор: Яна Ставська