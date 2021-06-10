Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок падіння п’ятиповерхової будівлі в Південній Кореї.
Про це пише BBC.
Зазначається, що будинок впав на пасажирський автобус. У салоні громадського транспорту на момент трагедії перебувало 17 людей.
Відомо, що вісім постраждалих отримали травми.
Фахівці розбирають завали, тривають пошуки тих, хто міг опинитися у пастці. З місця події евакуювали усіх громадян. Пішохідний перехід біля обвалів тимчасово перекрили.
Відео очевидців підтверджує, що будівля звалилась просто на автобус, який тоді зупинився під будинком.
Свідки зазначили у коментарі журналістам, що відчули поштовхи, начебто «земля тряслася».
«Я не міг чітко побачити дорогу, наче вона була поглинута в густий туман. Я перевірив систему відеоспостереження, щоби дізнатися, що будівля впала на автобус», – пояснив ЗМІ власник прилеглої крамниці Ян Ік-Чже.
У 1995 році в Сеулі впав універмаг Сампун, внаслідок чого тоді загинули понад 500 людей.
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