Внаслідок інциденту поранення отримали троє людей. Вони були госпіталізовані.

На варшавському пляжі Понятувка сталася масова бійка за участю громадян України та Польщі.

За даними видання Warszawa, учасники бійки були в стані акогольного сп’яніння. За даними місцевих поліцейських, вони отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. "Ми затримали п'ятьох людей", - повідомила представниця місцевої поліції Йоанна Венгжиняк і додала, що деталі події оприлюднять пізніше, після їх з’ясування. Там не стали акцентувати уваги на національності порушників.

Між тим, місцеві журналісти дізналися, що сутичка виникла між двома групами відпочивальників – поляками та українцями.

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"Між групою поляків і українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, у поліцію потрапили п'ять осіб. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні", – повідомило подробиці інциденту видання.

Українські біженці в Польщі

Після початку війни у Польщу перебралося багато українців. За останніми підрахунками наразі у сусідній країні проживає 2 млн українців.

За даними останніх опитувань, наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі, ще 55% українців планують повернутися в Україну, 7% – переїхати з Польщі у іншу країну.

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