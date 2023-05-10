На варшавському пляжі Понятувка сталася масова бійка за участю громадян України та Польщі.
За даними видання Warszawa, учасники бійки були в стані акогольного сп’яніння. За даними місцевих поліцейських, вони отримали інформацію про непорозуміння між двома групами людей. "Ми затримали п'ятьох людей", - повідомила представниця місцевої поліції Йоанна Венгжиняк і додала, що деталі події оприлюднять пізніше, після їх з’ясування. Там не стали акцентувати уваги на національності порушників.
Між тим, місцеві журналісти дізналися, що сутичка виникла між двома групами відпочивальників – поляками та українцями.
"Між групою поляків і українців сталася бійка. Одна людина отримала два ножові поранення, у поліцію потрапили п'ять осіб. Потерпілого з двома колото-різаними пораненнями та ще двох людей із незначними травмами обличчя та тіла доставили до лікарні", – повідомило подробиці інциденту видання.
Українські біженці в Польщі
Після початку війни у Польщу перебралося багато українців. За останніми підрахунками наразі у сусідній країні проживає 2 млн українців.
За даними останніх опитувань, наразі майже 40% українських біженців не планують повертатися в Україну з Польщі, ще 55% українців планують повернутися в Україну, 7% – переїхати з Польщі у іншу країну.