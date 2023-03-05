Гуманітарну допомогу збирав польський благодійний фонд.

У Польщі підпалили автомобілі швидкої допомоги, які місцеві волонтери зібрали для передачі українським лікарням у Харківській та Сумській областях. Про це повідомляє TVN24.

Інцидент стався пізно ввечері в п'ятницю біля будівлі міської адміністрації міста Радлув. В результаті одна швидка згоріла повністю, друга – серйозно пошкоджена, але може бути відновлена.

По камерах спостереження поліція вирахувала і вже затримала підозрюваного в підпалі. Як з'ясувалося, це місцевий житель, який раніше вже притягувався до відповідальності за аналогічний злочин.

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Повідомляється, що підпалені машини швидкої допомоги були частиною гуманітарного конвою з 10 автомобілів – 6 швидких і чотири пікапи, завантажені медичним обладнанням. Їх збирали в якості пожертвувань і купували польські волонтери для відправки в Київ, Харків і суми.

Польська допомога Україні в ході війни

Польща стала одним з основних постачальників військової та гуманітарної допомоги Україні в ході російського вторгнення. Так, Варшава стала першою країною, передала Україні танки "Леопард 2", а також передала велику кількість старої радянської бронетехніки.

Крім поставок гуманітарної допомоги в Україну в самій Польщі приймають на лікування та реабілітацію поранених українських солдатів.

Переважний більшість поляків схвалюють курс уряду країни, який активно допомагає Україні протистояти російській військовій агресії.

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