Польський президент заявив, що інтерес Польщі в тому, щоб Україна здобула перемогу над РФ.

Польща надає військову допомогу Києву, оскільки в її інтересах, щоб Україна дала відсіч окупантам. Про це польський президент Анджей Дуда заявив у своєму Twitter.

"Я переслідую інтерес Республіки Польща, який полягає в тому, щоб Україна дала відсіч російському агресору. Тому ми приймаємо рішення про військову допомогу. Ми проявили добросусідство, завдяки неординарному жесту з боку поляків ми завоювали авторитет на міжнародній арені", - заявив Дуда.

Війна в Україні - допомога Польщі

Польща посідає третє місце за рівнем військової допомоги Україні. Наприкінці квітня повідомлялося, що Польща спростила експорт БПЛА в Україну, адже більшість дронів для ЗСУ українці закуповують саме там.

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Також Польща збільшує виробництво боєприпасів у кілька разів, щоб допомогти Україні.

Послів Дуди, Польща поступово передасть Україні всі свої Міг-29. Польський президент неодноразово заявляв, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що українська армія закупить у поляків 100 БТР Rosomaks. Вони використовувалися в Афганістані в 2008 році, де показали стійкість до попадання ракет з РПГ-7.

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