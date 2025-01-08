Вибори - це можливість для прем'єр-міністра Дональда Туска привести в президентський палац союзника.

Польща проведе президентські вибори 18 травня, започаткувавши боротьбу за ключову роль, яку правлячий альянс сподівається відібрати у націоналістичної опозиції.

Як повідомляє Bloomberg, спікер парламенту Шимон Холовня оголосив про рішення в парламенті в середу. Якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів, другий тур відбудеться за два тижні, 1 червня, додав він.

Зазначається, що вибори - це можливість для прем'єр-міністра Дональда Туска привести в президентський палац союзника, який допоможе йому продовжити реформи з відновлення верховенства закону після майже десятиліття націоналістичного правління.

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Ці реформи неодноразово блокувалися нинішнім президентом Анджеєм Дудою, союзником колишньої адміністрації "Право і справедливість", термін повноважень якого спливає в серпні. Глава держави Польщі може накладати вето на закони, призначати суддів і формувати зовнішню політику.

У перегонах братимуть участь мер Варшави Рафал Тшасковський, який представляє Громадянську платформу Туска, і маловідомий історик Кароль Навроцький, кандидат від опозиції "Закон і справедливість".

Холовня також балотується на пост президента разом із Магдаленою Беят із Лівої партії та Славоміром Ментценом, лідером вкрай правої партії "Конфедерація".

Наразі Тшасковський є фаворитом на перемогу в перегонах. Мер Варшави лідирував із 35,7% підтримки в опитуванні громадської думки IBRiS для мовника Polsat, за ним ідуть Навроцький із 26,2% і Холовня з 10,1%.

Зазначається, що мер Варшави, який обіймав посаду міністра у справах Європейського Союзу за попередньої адміністрації Туска, відомий своїми ліберальними поглядами на права жінок і ЛГБТК-спільноту. 52-річний політик програв Дуді з невеликим відривом на попередніх президентських виборах 2020 року.

Війна в Україні - позиція Польщі

Незабаром Європа може зіткнутися з сильним тиском щодо ухвалення угоди з Російською Федерацією. З такою заявою виступив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, важливо не погодитися на угоду, яка дасть змогу Москві оговтатися.

Дипломат зазначив, що Європа набагато сильніша, ніж вважають у Москві, тоді як Росія значно слабкіша, ніж думають багато європейців.

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