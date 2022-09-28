"НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною", - сказав голова МЗС Польщі.

НАТО мусить завдати "конвенційний, але руйнівний" удар по Росії, якщо вона наважиться застосувати ядерну зброю.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Рау Збігнєв для PAP.

"Наскільки нам відомо, Путін погрожує застосуванням тактичної ядерної зброї на території України, а не атакою проти НАТО. Що означає, що НАТО має відповісти конвенційними засобами, але ця відповідь має бути руйнівною. І, думаю, саме цей сигнал НАТО зараз надсилає Росії", - сказав Збігнєв.

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Міністр припустив, що Росія може використати псевдореферендуми на окупованих територіях, як привід застосувати ядерну зброю.

Рау також зауважив, що мобілізація в Росії скоріше спричинить політичну дестабілізацію всередині країни, ніж допоможе досягти військових успіхів на фронті.

Погрози Росії використати ядерну зброю: головне

Путін пригрозив всьому світу ядерною зброєю 21 вересня.

США попередили країну-агресора про наслідки. "Якщо Росія перетне цю межу, наслідки для неї будуть катастрофічними", - заявили у Білому домі.

Колишній президент Росії Медведєв впевнений, що НАТО нічого не зробить, якщо РФ вдарить по Україні ядерною зброєю.

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