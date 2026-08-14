Starlink повернула Польщу до єврозони після погроз припинити оплату терміналів для України

Раніше Польща пригрозила припинити фінансування роботи терміналів Starlink в Україні, якщо компанія не перегляне своє рішення.

Компанія Starlink вирішила не виключати Польщу з європейського регіону своєї мережі супутникового зв’язку. Про це повідомив колишній міністр цифровізації Польщі Януш Цешинський у соцмережі X.

"Польща повертається до європейської зони покриття Starlink. Іноді замість того, щоб писати погрози в X, варто звернутися до тих, хто допоміг налагодити роботу Starlink у 2022 році", – написав він.

Чинний міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський також підтвердили цю інформацію у соцмережі X.

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"Дякую, Ілоне Маску, за те, що ви визнали, що Польща входить до складу Європейського Союзу і її громадяни не можуть зазнавати дискримінації", – написав Сікорський.

Суперечка між SpaceX і Польщею – що відомо

Нагадаємо, що раніше SpaceX, яка є материнською компанією Starlink, вирішила виключити Польщу з єдиної європейської зони роумінгу, яка охоплює понад 30 країн – усі країни ЄС, а також Велику Британію, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн. Politico зазначало, що нові правила застосовувалися до нових клієнтів, які реєструвалися в Starlink з 14 липня 2026 року. Також їх планували застосовувати щодо існуючих польських користувачів з 17 серпня.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський публічно пригрозив покарати SpaceX тим, що припинить фінансувати роботу терміналів Starlink в Україні. Міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський також розкритикував Маска, звинувативши SpaceX у ставленні до поляків як до клієнтів другого сорту.

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