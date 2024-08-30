Польських політиків обурило, що Кулеба у своїй заяві сказав про Люблінщину та Підкарпаття як про "українські території".

У Польщі вибухнув скандал через заяву глави МЗС України Дмитра Кулеби щодо питання ексгумацій та операції "Вісла" на панельній дискусії в Ольштині, де він був разом з польським колегою Радославом Сікорським.

Як повідомляє rp.pl, Кулебу запитали, коли Польша зможе ексгумувати загиблих під час подій 1943-45 років на Волині. У відповідь глава українського МЗС заговорив про операцію "Вісла" 1947 року з примусового переселення українців із Польщі і назвав землі, на яких проводилася операція, українськими територіями.

"Ви знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій на проживання в різні місця Польщі, включно з Ольштином", - сказав Кулеба.

Відео дня

Він також закликав "залишити історію історикам і не згадувати все погане, що робили поляки українцям і українці полякам".

Реакція польських політиків

Заява Кулеби, а також відсутність реакції з боку польського глави МЗС Сікорського викликала хвилю обурення серед польських політиків.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав територію Любліна, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями". Це безпрецедентна подія в польсько-українських відносинах", - заявила екс-прем’єр-міністр Беата Шидло.

При цьому вона додала, що "після більш ніж двох років порятунку України військовою технікою та всією іншою підтримкою українська влада ставиться до Польщі з презирством і зухвалістю". "Ви не тільки робите неправильно, пане Кулеба, ви робите дурниці", - заявила вона.

У свою чергу депутат від PiS Януш Ковальський висловив думку, що Кулеба має бути визнаний персоною нон грата в Польщі. За словами Ковальського, Кулебу також слід негайно попросити покинути Польщу.Він також висловив думку, що Радослава Сікорського слід звільнити з посади міністра закордонних справ за те, що він не відреагував на слова Кулеби.

"Для поляків принизливо, що головою польської дипломатії є політик Дональда Туска Радослав Сікорський, який сидить як дурень, коли чує від Дмитра Кулеби, що Люблінщина та Підкарпаття були українськими територіями", – сказав він.

Мер Хелма Якуб Банашек, також представник "ПіС", заявив, що має велике співчуття до України, але після слів Кулеби відчув, що "повного примирення у правді не буде".

Він зазначив, що операція "Вісла" – те, чого не мало би статися. "Але прирівнювати це до геноциду на Волині і говорити у цьому контексті про українські території – це підло", – заявив мер.

Польща та Україна - новини

У Польщі розгорівся скандал через постачання генераторів Києву. Під підозрою опинився колишній голова Агентства стратегічного резерву уряду Міхал Кучмеровський.

Раніше радник Офісу президента михайло подоляк повідомляв, що Польща готова допомогти повернути в Україну військовозобов'язаних чоловіків.

Вас також можуть зацікавити новини: