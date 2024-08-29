З огляду на законодавство інших країн, примусово повертати своїх громадян Україна не може, додав він.

Україна працює над поверненням військовозобовʼязаних чоловіків з-за кордону, допомогти в цьому готова Польща. Але примусово повернути їх неможливо, наголосив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Польща готова допомогти. Вона навіть почала там цей рекрутинговий проєкт, добровільно. Ми примусово цього не можемо зробити, тому що законодавства інших країн чіткі – якщо людина звернулася, отримала притулок чи ще якось легалізована на території цієї країни, ніхто примусово її відправляти на війну не буде", – сказав він в інтервʼю Новини.LIVE.

На запитання про те, чи повертаються чоловіки добровільно через вищезгадані рекрутингові центри, Подоляк відповів ствердно. При цьому додав, що "це процес, і він має набрати обертів".

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"Але це вже добре, що є такі майданчики, де ти можеш прийти. Особливо важливо для тих, хто хоче легалізуватися – не всі ж виїхали законно, особливо на початках війни. Сьогодні є певна зміна законодавства щодо регуляції мобілізаційних процесів в Україні. Безумовно, багатьом треба легалізуватися. Хтось буде йти через легалізацію, тому що хтось думає про своє майбутнє, про свою сімʼю і так далі. Знову ж таки, питання в тому, що багатьом страшно, але дехто цей страх перемагає. І це процес", – резюмував він.

Повернення українців з-за кордону: інші новини

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже хотів би, щоб українці повернулися додому, але "без примусу". За його словами, Україні потрібно повернути доросле населення, дітей, студентів. Йдеться про біля 7,5 мільйона людей.

Раніше стало відомо, що Україна веде з Молдовою "певний діалог" щодо можливості повернення українських чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон незаконно. Насамперед Київ хоче розв'язати питання з тими ухилянтами, яким Молдова відмовила в притулку, але вони не повернулися в Україну, повідомив український посол Марко Шевченко.

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