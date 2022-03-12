Він зазначив, що Маріуполь окупанти обстрілюють цілодобово.

Маріуполь, найбільше українське місто на узбережжі Азовського моря, знаходиться в повній блокаді. Його обстрілюють цілодобово.

Про це під час відеозвернення до народів Європи повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Російські війська скидають на Маріуполь авіабомби, б'ють ракетами. Вони розбомбили в Маріуполі навіть пологовий будинок і дитячу лікарню. Це ненависть до всього живого. Вони вбивають дітей і ще руйнують пологові будинки і дитячі лікарні, для чого? Щоб Українки навіть не народжували? І це по всій нашій країні. По всій Україні, яка страждає від російського вторгнення", - розповів Зеленський.

Український лідер додав, що окупанти вже зруйнували десятки лікарень, сотні шкіл, дитячих садків. Вони руйнують університети.

"Повністю знищують житлові квартали - килимовими бомбардуваннями. Уявіть собі, що це таке. І як в цьому вижити?"- звернувся з питанням до європейців Зеленський.

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