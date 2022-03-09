За даними американських розвідників, кількість ліквідованих в Україні російських військовослужбовців може становити від 2 тис. до 4 тис.

У розвідці США вважають, що президент РФ Володимир Путін може зважитися на подальшу ескалацію в Україні, попри військові невдачі та економічні труднощі, викликані міжнародними санкціями.

Про це керівники розвідувального співтовариства США заявив на щорічних слуханнях комітету з розвідки Палати представників.

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі, і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб домогтися обеззброєння України", - сказала директор Національної розвідки США Авріл Хейнс.

За словами Хейнс, при такій високій напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики в розвідспільноті не помітили змін в ядерній політиці Росії, крім тих, які були виявлені під час минулих міжнародних криз.

Разом з тим директор ЦРУ Вільям Бернс висловив думку, що Путін зараз "злий і засмучений".

"Він, ймовірно, подвоїть ставку і постарається розчавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав Бернс.

Він додав, що США активно обмінюються розвідданими з України.

При цьому Бернс констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може домогтися своєї мети – захопити Київ і замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

За словами глави розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогодні кількість ліквідованих в Україні російських військовослужбовців може становити від 2 тис.до 4 тис. раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляла про загибель понад 6 тис. росіян з часу початку війни Росії проти України.

За даними Генерального штабу ЗСУ, на 7 березня включно загальні бойові втрати противника орієнтовно становили понад 12 тис.осіб.

Війна проти України: