Гурульов не виключив, що блокада російського Калінінграда може призвести до війни.

Близький соратник російського диктатора Путіна, депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов попередив, що Лондон стане першим містом яке піддасться бомбардуванню в разі нової світової війни.

На заяву Гурульова в ефірі пропагандистського Першого каналу РФ звернув увагу британський телеканал Sky News.

Зокрема, російський депутат заявив, що якщо блокада Калінінграда призведе до війни, то першим постраждає Лондон.

"Все угруповання космічних супутників противника ми знищимо в ході першої повітряної операції. Нікого не хвилює, американці вони чи британці, ми б бачили їх усіх як членів НАТО", - пригрозив він.

"По-друге, ми послабимо всю систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%", - додав Гурульов.

Він також заявив, що РФ "почне" не з Варшави, Парижа чи Берліна. "Першим удар буде по Лондону. Абсолютно ясно, що загроза миру виходить від англосаксів", - стверджує соратник Путіна.

Раніше британський прем'єр Борис Джонсон заявити, що країни G7 і союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру в той час, як жорстока війна Росії затягується.

Керівництво Великобританії активно підтримує Україну в боротьбі з російською агресією, допомагаючи, в тому числі, зброєю. Джонсон з початку повномасштабного вторгнення РФ встиг двічі побувати в Києві.