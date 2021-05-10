На передньому плані було гасло: "Стоп путінській війні в Україні! Більше санкцій проти Росії!".

У Римі українці взяли участь в акції пам’яті перемоги над нацизмом і виставці "Україна у Другій світовій війні".

Читайте такожУ Шотландії обіцяють новий референдум: прихильники незалежності перемагають на виборах до парламентуПро це пише Радіо Свобода.

Близько пів сотні осіб вишикувалися з тематичними стендами на Народній площі.

На фото і репродукціях документів зображено життя українського населення часів гітлерівської окупації, висилка до концтаборів, трагедія Бабиного яру, історія українського визвольного руху та інші.

На передньому плані було гасло: "Стоп путінській війні в Україні! Більше санкцій проти Росії!".

"Коли в Україні восьмий рік іде війна, ми хочемо донести італійцям, що все, що вони вчили часів комунізму про історію України, – це міфи, поширені Росією. Ми нагадуємо іноземцям, що в Україні йде війна, яку не можна допускати", – заявила голова європейської асоціації "Італія – Україна – Майдан" Леся Татарин.

Як проходили акції в Києві та областях:

На площі Слави в Києві люди клали квіти до Могили Невідомого солдата. Деякі з присутніх, в основному діти, прийшли в радянських військових пілотках, але без червоної радянської зірки. Серед тих, хто покладав квіти, був помічений лідер забороненої Комуністичної партії України Петро Симоненко.

У Житомирі на День перемоги люди тримали прапори з радянською символікою, але заклеєною. З одного портрета поліцейським довелося знімати георгіївську стрічку.

В Одесі на Алеї Слави сталося кілька сутичок між учасниками проросійської акції «Безсмертний полк» і поліцейськими. Відомо про шістьох затриманих.

Під час заходів 9 травня українські правоохоронці склали 22 адмінпротоколи та розпочали 13 кримінальних проваджень.

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Автор: Людмила Жерновська