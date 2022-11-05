На його думку, атмосфера громадянської війни між збройними загонами еліти в Росії нагнітається вже зараз.

Падіння Херсона й атаки у відповідь по російських містах ракетами ATACMS кардинально змінять політичну ситуацію в Росії, де вже почалась боротьба за владу.

Політолог Андрій Піонтковський в ефірі телеканалу "Еспресо" заявив, що зараз ситуація в РФ загострюється через протистояння Путіна та генералів.

"Ми бачимо атаки Кадирова та Пригожина на російських генералів. Путін спустив цих собак, щоб у суспільній свідомості вину за поразки під Києвом та Харковом перекласти на військових. Повна аналогія з гітлерівськими часами! Путін спустив навмисне цих псів, щоб вони переконували народ у тому, що винні генерали. Та пси вже виросли у великих вовків, які показують ікла самому Путіну", - пояснив Піонтковський.

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На його думку, у Росії почалась боротьба не за те, як перемогти Україну, а за те, як втримати владу та власність у країні після поразки.

"У Росії вже йде боротьба, як захопити владу у країні, що зазнає поразки. Про це думають не лише Пригожин з Кадировим. Тобто атмосфера громадянської війни між збройними загонами еліти нагнітається вже зараз. А звільнення Херсона стане тригером конфлікту", - підсумував експерт.

Ситуація в оточенні Путіна

Російські і західні аналітики помітили розкол, який утворився між Пригожиним, який зміг сформувати свої приватні війська, і військовими чиновниками з Генштабу і Міноборони РФ.

На думку спеціалістів Інституту вивчення війни, Пригожин наразі намагається створити собі репутацію блискучого командувача, формуючи "електорат" серед ультраправих громадян Росії, на тлі невдач регулярних військ ЗС РФ.

Російський політолог Дмитро Орєшкін також переконаний, що наближені до Путіна вже між собою гризуться та ділять владу.

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