Російський диктатор заявив, що" впевнений "у реалізації всіх своїх планів" та "завдань", пов'язаних з війною проти України.

Президент Російської Федерації Володимир Путін після військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина з'явився на державному телебаченні. Він підтвердив прихильність війні проти України.

Видання The Guardian пише, що Путін назвав "спеціальну військову операцію" своїм головним пріоритетом. Він також сказав, що знаходиться в "постійному контакті" з офіційними особами Міністерства оборони.

"Звичайно, першорядну увагу приділяю", - відповів він на питання журналіста Павла Зарубіна про те, скільки часу приділяє ходу спецоперації.

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"З цього починається день і цим закінчується", — підкреслив Путін в ефірі телеканалу "Росія-1" в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін", записаному 21 червня - до військового заколоту ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

У свою чергу видання Sky повідомило, що Путін заявив, що "впевнений" в реалізації всіх своїх планів та "завдань", пов'язаних з війною проти України. При цьому наголошується, що Путін, схоже, підтримує вище військове керівництво Росії.

"Марш справедливості" Пригожина був спрямований на повалення Міністра оборони Сергія Шойгу, і ця пара була залучена в давню ворожнечу.

Військовий заколот Пригожина - головні новини

Ватажок ПВК "Вагнер" і військовий злочинець Євген Пригожин в ніч на 24 червня сказився нібито через удар російської армії по таборах його найманців. Він заявив, що їде в Москву "за справедливістю". У свою чергу президент РФ Володимир Путін назвав Пригожина зрадником.

В цей час російське державне телебачення показало документальний фільм про колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі поки в країні розгортався військовий переворот.

Вже ввечері 24 червня гланий "вагнерівець" після переговорів з Олександром Лукашенком заявив, що найманці повертаються на бази.

25 червня Пригожин заявив, що передає всім "привіт" і оголосив що відповість на всі питання, коли у нього буде нормальний зв'язок.

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