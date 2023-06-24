Російська цензура, мабуть, не дозволяє висвітлювати заколот Пригожина.

Російське державне телебачення показало документальний фільм про колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі, коли розгортається потенційний військовий переворот.

Кореспондент ВВС Френсіс Скарр звернув увагу на цей хід російського телебачення у зв'язку з цензурною Кремля. За його словами, хоча Росія 24 не повністю проігнорувала сьогоднішні події, її вибір розкладу для біографічного матеріалу "багато про що говорить вам".

Крім того, він оприлюднив у своєму Twitter-акаунті скріншот, що підтверджує його слова.

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23 червня ватажок приватної військової кампанії "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську армію в обстрілі його найманців. При цьому він зажадав від Кремля видати главу Міноборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Вранці 24 червня "вагнерівці" вже були в Ростов-на-Дону, далі вони пройшли Воронеж, після чого рушили на Москву.

У свою чергу російський диктатор Володимир Путін заявив про "зраду" і "ударі в спину". Крім того, він закликав ПВК "Вагнер" скласти зброю. Водночас Пригожин відмовився скласти зброю.

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