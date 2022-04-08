Закрито представництва Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнегі за міжнародний мир".

Мін'юст Росії виключив із реєстру представництв міжнародних організацій і НУО підрозділи 15 організацій.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Зокрема, виключені представництва Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнегі за міжнародний мир"," Фонд Фрідріха Науманна за Свободу", Фонду імені Фрідріха Еберта, Фонду Ханнса Зайделя, Фонду імені Конрада Аденауера, Фонду Рози Люксембург, Фонду Ага Хана, Польської асоціації Wspоlnota Polska, Американського Інституту міжнародної освіти, Фонду імені Генріха Бьолля, німецького науково-дослідного співтовариства в Росії.

"Amnesty International - лише остання в довгому списку організацій, які були покарані за захист прав людини і висловлювання правди російській владі. У країні, де десятки активістів і дисидентів були ув'язнені, вбиті або заслані, де незалежні ЗМІ були очорнені, заблоковані або змушені піддавати себе цензурі, а організації громадянського суспільства оголошені поза законом або ліквідовані, ви, напевно, робите щось правильне, якщо Кремль спробує вас заткнути", - сказала Аньєс Калламар, генеральний секретар Amnesty International.

Як повідомляв УНІАН, серед росіян 74 % підтримують проведення так званої "спеціальної військової операції" в Україні. Ще 78 % - схвалюють дії Володимира Путіна, а 89% респондентів довіряють своїй армії.