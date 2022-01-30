Автори заяви наголошують, що війна не відповідає інтересам Росії й несе загрозу її існуванню.

У Росії почали збирати підписи проти війни з Україною під зверненням до політичного керівництва РФ.

Ініціаторами та першими підписантами "Заяви прихильників миру проти Партії Війни в російському керівництві" виступили науковці, правозахисники, музиканти та актори, пише "Ехо Москви".

Автори звернення зазначають, що громадян Росії ніхто не питає, а на російському державному телебаченні представлена лише одна точка зору, яка формує ненависть і агресію щодо України.

"Наша позиція дуже проста: Росії не потрібна війна з Україною та Заходом. Нам ніхто не загрожує, ніхто не нападає. Політика, заснована на просуванні ідеї такої війни - аморальна, безвідповідальна та злочинна, і не може вестись від імені народів Росії. У такої війна не може бути ні легітимних, ні моральних цілей", - йдеться в тексті заяви.

Автори наголошують, що війна не відповідає інтересам Росії й несе загрозу її існуванню.

"Шалені дії політичного керівництва країни, які штовхають нас до цієї межі, неминуче ведуть до формування у Росії масового антивоєнного руху. Кожен із нас природно стає його частиною. Ми зробимо все можливе, щоб запобігти, а якщо це буде потрібно, то й зупинити війну", - йдеться в заяві.

Текст заяви наразі підписали: правозахисники Лев Пономарьов, Зоя Свєтова, Світлана Ганнушкіна; акторка Лія Ахеджакова; музикант Андрій Макаревич; політики Григорій Явлінський, Лев Шлосберг; публіцист Андрій Піонтковський; режисери Гаррі Бардін, Володимир Мірзоєв, письменник Віктор Шендерович, поетеса Вероніка Доліна, історики Андрій Зубов, Борис Соколов та інші.

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Можлива ескалація на кордоні

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, в соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні і західні регіони Росії. За даними видання, в США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували поширену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ в Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами в рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська і військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис.військовослужбовців і готується до вторгнення в кінці січня – початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times Західна розвідка передбачає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

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17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект Угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки в Європі. Після засідання країни-члени НАТО закликали РФ негайно зменшити напругу біля України і утриматися від агресивного розміщення військ, а також закликали Росію вивести війська з України, в тому числі з Криму.

Крім того, країни-члени НАТО на зустрічі з РФ підтвердили політику "відкритих дверей" щодо прийняття нових членів. Також всі країни-члени заявили, що не відмовляться від розміщення військ на східних рубежах Альянсу.

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