Віктор Шендерович зазначив, що не скоро зможе повернутися в Росію.

Справу стосовно російського письменника та критика Кремля Віктора Шендеровича відкрили, бо він назвав бізнесмена Євгена Пригожина кримінальником та вбивцею. Він заявив, що вже виплатив компенсацію в 100 тисяч рублів.

Про це драматург і сатирик розповів в ефірі телеканалу Україна 24.

За словами письменника, він вже поїхав з РФ і зможе повернутися "не раніше, ніж правоохоронні органи почнуть ловити Євгена Пригожина, за заявою якого я став втікачем".

"Я думаю, що справу відкрили через те, що я його назвав в ефірі радіо "Ехо Москва" кримінальником і вбивцею. У цивільному суді в Санкт-Петербурзі я наполягав на тому, що лише озвучив його репутацію. Він виявився незадоволений штрафом у 100 тисяч рублів. Прийшла апеляція, що він хоче більше грошей. Йому мало було цивільного позову, і він подав заяву про наклеп, а це вже кримінальна справа, і я можу опинитися в ув'язненні. У зв'язку з цим я прийняв рішення покинути Росію", - зазначив Шендерович.

Читайте такожПід час протестів у Казахстані вбили "батька казахського хіп-хопу"Крім того, він відреагував на заяву спікера президента РФ Дмитра Пєскова про те, що переїзд письменника - "спроба сховатися в такій ситуації від розгляду в суді претензій його опонентів".

"Коментувати заяви Кремля вже неможливо. Вони сказали абсолютну вульгарність. Я цю вульгарність вже 20 років слухаю й від самого Путіна в історії знищення однієї з телекомпанії. Я письменник, літератор і я буду далі це робити, а де я фізично – не так важливо", - підсумував сатирик.

Справа Шендеровича - що відомо

Юридична служба компанії "Конкорд", яка належить Пригожину, подала заяву в поліції про наклеп. Справу проти Шендеровича відкрили через висловлювання письменника про зв'язок Пригожина з приватною військовою компанією Вагнера, бойовики якої воювали у всіх гарячих точках, в тому числі і на Донбасі.

Шендерович систематично виступав проти дій режиму Путіна.

Нагадаємо, що Пригожин є близьким другом президента РФ Володимира Путіна. Також він відомий як "кухар Путіна", тому що його компанії організовували для Путіна банкети.

Як раніше повідомляв УНІАН, відомий російський письменник-сатирик і критик "путінського режиму" Віктор Шендерович має намір виїхати з Російської Федерації. Він прийняв таке рішення через кримінальне переслідування.

Вас також можуть зацікавити новини: