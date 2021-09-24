Літня американка показала алігатору, де раки зимують / фото ua.depositphotos.com

Літня американка відважно врятувала свою собаку, на яку накинувся алігатор, але сама при цьому постраждала.

Про це повідомляє The Palm Beach Post.

Інцидент стався ще 24 серпня в місті Бока-Ратон в штаті Флорида, коли 74-річна Сьюзан Марчіано вигулювала свою улюбленицю Налу біля озера в місцевому парку.

Жінка спустила вихованця з повідця і вирішила покидати їй палицю в озеро. У якийсь момент Сьюзан помітила, що по водній гладі до них наближається велика тінь.

Читайте такожАлігатор-сонько заблокував рух на мосту в Техасі (відео)Це виявився алігатор приблизно двох метрів в довжину, який схопив Налу пащею.

"У мене серце пішло в п'яти. Я без роздумів зробила єдине, що могла - впала на алігатора всією масою свого тіла", - згадує американка.

В результаті хижак відпустив собаку, але вхопив власницю на руку.

фото palmbeachpost.com

Благо, на цьому сутичка завершилася. Сьюзан Марчіано звернулася до лікарні, де їй наклали п'ять швів, а завдяки двогодинній операції ветеринарам вдалося врятувати і її собаку, але до свого улюбленого парку вони змогли повернутися не одразу.

Однак співробітники місцевого природоохоронного управління не виявили в зазначеному озері алігаторів.

Нагадаємо, минулого місяця в США алігатор ледь не відірвав руку доглядачці на очах у шокованої групи відвідувачів центру рептилій.

Автор: Станіслав Кожемякін