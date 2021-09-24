Літня американка відважно врятувала свою собаку, на яку накинувся алігатор, але сама при цьому постраждала.
Про це повідомляє The Palm Beach Post.
Інцидент стався ще 24 серпня в місті Бока-Ратон в штаті Флорида, коли 74-річна Сьюзан Марчіано вигулювала свою улюбленицю Налу біля озера в місцевому парку.
Жінка спустила вихованця з повідця і вирішила покидати їй палицю в озеро. У якийсь момент Сьюзан помітила, що по водній гладі до них наближається велика тінь.
Читайте такожАлігатор-сонько заблокував рух на мосту в Техасі (відео)Це виявився алігатор приблизно двох метрів в довжину, який схопив Налу пащею.
"У мене серце пішло в п'яти. Я без роздумів зробила єдине, що могла - впала на алігатора всією масою свого тіла", - згадує американка.
В результаті хижак відпустив собаку, але вхопив власницю на руку.
Благо, на цьому сутичка завершилася. Сьюзан Марчіано звернулася до лікарні, де їй наклали п'ять швів, а завдяки двогодинній операції ветеринарам вдалося врятувати і її собаку, але до свого улюбленого парку вони змогли повернутися не одразу.
Однак співробітники місцевого природоохоронного управління не виявили в зазначеному озері алігаторів.
Нагадаємо, минулого місяця в США алігатор ледь не відірвав руку доглядачці на очах у шокованої групи відвідувачів центру рептилій.