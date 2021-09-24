Побачивши, як рептилія намагається розірвати її Налу, Сьюзан Марчіано без роздумів впала на алігатора всією масою свого тіла.

Літня американка відважно врятувала свою собаку, на яку накинувся алігатор, але сама при цьому постраждала.

Про це повідомляє The Palm Beach Post.

Інцидент стався ще 24 серпня в місті Бока-Ратон в штаті Флорида, коли 74-річна Сьюзан Марчіано вигулювала свою улюбленицю Налу біля озера в місцевому парку.

Жінка спустила вихованця з повідця і вирішила покидати їй палицю в озеро. У якийсь момент Сьюзан помітила, що по водній гладі до них наближається велика тінь.

Читайте такожАлігатор-сонько заблокував рух на мосту в Техасі (відео)Це виявився алігатор приблизно двох метрів в довжину, який схопив Налу пащею.

"У мене серце пішло в п'яти. Я без роздумів зробила єдине, що могла - впала на алігатора всією масою свого тіла", - згадує американка.

В результаті хижак відпустив собаку, але вхопив власницю на руку.

Благо, на цьому сутичка завершилася. Сьюзан Марчіано звернулася до лікарні, де їй наклали п'ять швів, а завдяки двогодинній операції ветеринарам вдалося врятувати і її собаку, але до свого улюбленого парку вони змогли повернутися не одразу.

Однак співробітники місцевого природоохоронного управління не виявили в зазначеному озері алігаторів.

Нагадаємо, минулого місяця в США алігатор ледь не відірвав руку доглядачці на очах у шокованої групи відвідувачів центру рептилій.

Автор: Станіслав Кожемякін