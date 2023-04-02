Шторм вже забрав життя жителів штатів Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.

Сполучені Штати Америки опинилися під ударом потужного шторму. Постраждали південні і західні регіони країни.

Як повідомляє Reuters, негода забрала життя 21 людини. Ще десятки осіб дістали поранень внаслідок стихійного лиха.

За даними Національної метеорологічної служби США, грзи насуваються на східну частину країни. Там попереджали, що це може призвести до відключення електроенергії та падіння дерев через вітер з поривами понад 100 кілометрів на годину.

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Видання зазначає, що шторм вже забрав життя жителів штатів Арканзас, Іллінойс, Індіана, Теннессі, Алабама та Міссісіпі.

"У місті Бельдівер через пориви вітру обвалився дах театру в момент, коли там перебували 260 людей. Загинув 50-річний чоловік, а 40 людей постраждали", – йдеться у матеріалі.

Негода у світі: останні новини

28 березня 2023 року в Ужгороді наробив лиха сильний вітер. Ураган повалив дерева та лавки, а також зірвав дах в одного з магазинів.

25 березня на США обрушився потужний торнадо. Негода забрала життя понад 20 людей. Крім того, сильний торнадо повністю зруйнував одне з міст.

Наприкінці лютого 2023 року у США після зимового шторму пронісся руйнівний торнадо. Через стихію тисячі людей тоді залишилися без електроенергії.

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