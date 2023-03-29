Найбільше від сильного вітру постраждало місто Батумі, де ураган зривав дахи з будинків і валив багаторічні дерева.

Сильний вітер наробив лиха не тільки в Україні, але і в Грузії. У Чорному морі вирував 5-бальний шторм, найсильніше від якого постраждало місто Батумі.

За даними місцевого видання batumelebi, сильний вітер створив проблеми жителям Аджарії, в тому числі і Батумі. У місті через ураган падали дерева, вітер зривав дахи будинків й розбивав автомобілі.

В одному з районів Батумі ураганний вітер повалив багаторічні евкаліпти, через що довелося перекрити проспект. Також місцеві ЗМІ повідомляють про одного загиблого - людина перебувала в салоні автівки, коли на неї обвалилося дерево.

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Сильний вітер в Україні

Нагадаємо, в Україні кілька днів поспіль оголошували штормове попередження через вітер.

Ураганний вітер наробив лиха на Закарпатті та Одеській області. Так, в Ужгороді потужні пориви вітру валили дерева, пошкодили дах магазину та навіть перевернули масивні лавки на набережній.

В Одесі через штормовий вітер впало близько півсотні дерев. В результаті стихії постраждали дві людини, одна з яких - жінка з численними переломами. А в порту "Чорноморськ" чоловіка здуло з фури - він загинув на місці від отриманих травм.

Через негоду в багатьох областях України почалися аварійні відключення світла, а в Києві зафіксували рекорд - швидкість вітру в столиці 29 березня досягла 17 м/с.

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