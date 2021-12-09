Наразі невідомо, як автомобіль потрапив у воду.

На порогах американської сторони водоспаду Ніагара менше ніж за 100 метрів до його обриву застрягло авто. Водолази берегової охорони США витягли з нього тіло жінки.

Про це повідомляє видання СТV News. В автівці 60-річна жінка була одна, наразі відомо, що вона проживала у районі поблизу водоспаду.

Читайте також101-річна затонула баржа рухається у бік Ніагарського водоспаду (фото)Плавучий автомобіль очевидці помітили біля пішохідного мосту, де, найімовірніше, він і потрапив у воду. Свідки також помітили, що в авто хтось є і через це викликали рятувальників.

За даними поліції, рівень води в річці Ніагара знизили, а для огляду авто були використані дрони та гелікоптер. Саме з гвинтокрила до напівзатопленого авто вдалося спустити рятувальника, який витяг померлу з водійського сидіння.

Наразі ані поліція, ні рятувальника не можуть пояснити, яким чином автомобіль опинився в річці. Зазначається, що дороги в цьому районі були слизькими через невеликий снігопад. Місцева влада заявила, що машина залишатиметься в річці, допоки не вдасться визначити "найкращий курс дій з її вилучення".

У поліції зазначили, що рятувальників ніколи раніше не викликали через машину, яка під'їхала так близько до краю Ніагрського водоспаду.

Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.

Під водоспадом побудовані гідроелектростанції загальною потужністю до 4,4 гігавата.

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Автор: Екатерина Малюга