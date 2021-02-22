Крижаний Ніагарський водоспад і веселка: сильні морози утворили надзвичайні пейзажі (фоторепортаж, відео)

Водоспад змерз, але крізь велетенські бурульки усе ще пробивається вода.

Кілька тижнів морозної погоди утворили надзвичайної краси пейзажі на Ніагарі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте також Катастрофа у Техасі: через сніговий шторм мільйони американців залишися без світла, тепла і води (фоторепортаж, відео)

Водоспад змерз, але крізь велетенські бурульки усе ще пробивається вода. А промені сонця ще й посприяли утворенню велетенської веселки на ясному небі.

Сотні туристів, які не побоялися холоду, приїхали помилуватися цією красою. Метеорологи кажуть, протримається крига ще кілька днів, а далі вже обіцяють тепло.

Довідка УНІАН. Ніагарський водоспад - комплекс водоспадів на річці Ніагара, що відокремлює американський штат Нью-Йорк від канадської провінції Онтаріо.

Під час сильних морозів у США і Канаді трапляються випадки, коли водоспад повністю замерзає. За час спостережень таке було у 1848 і 1912 роках, а також у січні 2014 року.

Під водоспадом побудовані гідроелектростанції загальною потужністю до 4,4 гігават.