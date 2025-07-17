У Данії провели наймасштабніше за всі роки дослідження вакцинації і не знайшли жодного зв'язку між наявністю солей алюмінію в щепленнях і хронічними захворюваннями у дітей.

У Данії провели дослідження, яке спростувало твердження про те, що алюміній у дитячих вакцинах становить небезпеку для здоров'я. Дослідники проаналізували медичні карти понад одного мільйона дітей за 24 роки, пише The Hill.

У висновках дослідження, опублікованих у журналі Annals of Internal Medicine, ідеться про те, що не виявлено доказів зв'язку між впливом алюмінію з вакцин і зростанням захворюваності на хронічні захворювання. Дослідження не виявило жодного зв'язку між алюмінієм і будь-якими з 50 вивчених хронічних захворювань, включно з 36 аутоімунними захворюваннями, дев'ятьма станами, пов'язаними з алергією або астмою, і п'ятьма порушеннями нейророзвитку. У тому числі аутизмом.

Дослідники використовували загальнонаціональний реєстр Данії для відстеження історії вакцинації та результатів лікування дітей, народжених у період з 1997 по 2018 рік, спостерігаючи за ними до кінця 2020 року. Вони проаналізували медичні карти понад 1,2 мільйона дітей - вакцинованих і не вакцинованих. При цьому тільки 1,2% дітей не отримували вакцини з адсорбованим алюмінієм до двох років. Решта отримали різні дози, при цьому загальна доза алюмінію варіювалася від 0,125 мг до 1,00 мг на дозу.

Відео дня

Чому люди бояться алюмінію у вакцинах

Видання наводить пояснення Дитячої лікарні Філадельфії про те, що солі алюмінію зазвичай використовують у вакцинах як ад'ювант - речовину, що посилює імунну відповідь на антиген вакцини. Таким чином у вакцинах зменшується кількість антигену, а імунна відповідь зберігається на достатньому рівні. Серед антивакцинаторів стала популярною думка про те, що алюміній шкідливий для дитячого здоров'я, що він нібито накопичується в м'язах і потрапляє в мозок. Але ці твердження вже неодноразово спростовували лікарі та науковці.

Більше новин про дитячу вакцинацію

Нагадаємо, що у Швейцарії схвалили використання нового препарату від малярії для вакцинації новонароджених дітей і дітей, які важать менше ніж 5 кілограмів. Препарат Coartem Baby розробила швейцарська некомерційна організація Medicines for Malaria Venture у співпраці зі швейцарською фармацевтичною компанією Novartis для лікування малярії - смертельної хвороби, що передається комарами.

В Україні розроблено та діє Національний календар профілактичних щеплень, до якого внесено обов'язкові дитячі щеплення. Під час вступу дитини до навчального закладу потрібна медична довідка з випискою про проведені обов'язкові щеплення.

Вас також можуть зацікавити новини: