У Білому домі заявили, що не бачать ознак інопланетної активності у випадках зі збитими об'єктами.

Кілька чиновників з Білого дому виключили можливість того, що об'єкти, які нещодавно збили над територією США, прибули від інопланетян.

"Я не думаю, що американцям потрібно турбуватися про інопланетян щодо цих об'єктів, і крапка", - заявив представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу з журналістами в Білому домі, пише Reuters.

"Хочу переконатися, що ви почуєте це від Білого дому. Були питання і побоювання з цього приводу. Я хочу це повторити, що немає ніяких ознак інопланетної або позаземної активності у випадках, в результаті яких були збиті літаючі апарати", - повідомила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

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Інциденти сталися у зв'язку з тим, що в останні роки Пентагон зробив новий крок з розслідування військових спостережень НЛО, перейменованих на офіційному урядовому мовою в "непізнані повітряні явища".

Зусилля уряду щодо розслідування аномальних, невстановлених об'єктів - будь то в космосі, на небі чи навіть під водою - призвели до сотень задокументованих звітів, які розслідуються, заявили високопоставлені воєначальники.

У звіті уряду США від червня 2021 року не виключається можливе позаземне походження 144 "невідомих повітряних явищ".

Цей звіт став поворотним моментом після того, як військові витратили десятиліття на відхилення, спростування та дискредитацію спостережень невстановлених літаючих об'єктів та "літаючих тарілок", що датуються 1940-ми роками.

Непізнані об'єкти в США - що відомо

У лютому в небі над США почали з'являтися непізнані об'єкти у вигляді повітряних куль.

Напередодні американські військові збили четвертий непізнаний літаючий об'єкт недалеко від канадського кордону. 3 лютого США збили над морем китайську повітряну кулю або аеростат. У Китаї заявили, що це метеорологічний зонд, який збився з курсу.

США не виключали позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів, заявив глава командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк.