У лютому в небі над США почали з'являтися неопізнані об'єкти у вигляді повітряних куль.

США не виключають позаземне походження збитих над країною повітряних об'єктів, заявив глава командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) генерал Глен ван Херк, передає Reuters.

Військові все ще не змогли визначити, що це за три об'єкти, як вони тримаються в повітрі і звідки вони летять.

"Ми не просто так називаємо їх об'єктами, а не повітряними кулями", - додавши, що не виключає інопланетян або будь-якого іншого пояснення. "Я дозволю розвідувальному співтовариству і контррозвідувальному співтовариству розібратися в цьому", - сказав він.

Інший представник Пентагону на умовах анонімності згодом заявив, що військові не бачили жодних доказів того, що ці об'єкти були позаземними.

Невідомі об'єкти в Північній Америці - що відомо

У лютому в небі над США почали з'являтися неопізнані об'єкти у вигляді повітряних куль.

Попередньо, Пентагон заявив, що це розвідувальні "кулі" Китаю, американський президент Джо Байден дав наказ їх збити. "Кулі" помічали над військовими об'єктами. Після першого виявлення об'єктів Китай на запити США не відповідав.

Напередодні американські військові збили четвертий неопізнаний літаючий об'єкт недалеко від канадського кордону.

Білий дім майже тиждень зберігав мовчання про цю ситуацію, оскільки не хотів зірвати візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіна, писали американські ЗМІ. Чиновники були змушені повідомити про це громадськості, коли інформація просочилася в ЗМІ.

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