Постраждалі доставлені в найближчі лікарні. Поліція шукає стрільців.

Щонайменше 2 людини загинули в результаті стрілянини біля нічного клубу в місті Хаяліа в американському штаті Флорида.

Інцидент стався вночі, пише DW з посиланням на поліцію.

В результаті події як мінімум 20 осіб були поранені. Постраждалі доставлені в найближчі лікарні.

За даними CNN, до будівлі під'їхав білий автомобіль Nissan Pathfinder, з якого вийшли три озброєних людини й відкрили стрілянину по присутніх на концерт. Потім стрілки зникли на машині. Поліція розшукує злочинців.

Читайте такожУ Каліфорнії сталася масштабна стрілянина: є жертви (фото)

Керівник відділу поліції по округу Маямі-Дейд Альфредо Рамірес назвав подію "цілеспрямованим і боягузливим" вчинком. Подібні трагедії "не залишаться безкарними", запевнив він.

Як додає DW із посиланням на некомерційну організацію Gun Violence Archive, що веде статистику епізодів насильства із застосуванням вогнепальної зброї в США, за 2020 рік 43,5 тисячі жителів Сполучених Штатів загинули в результаті стрілянини, в тому числі самогубств.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій