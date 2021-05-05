Водночас уряд Непалу заперечує інформацію про випадки захворювання.

У таборі альпіністів на Евересті в Непалі зростає кількість хворих із симптомами COVID-19 та підтверджених випадків захворювання.

Працівники базового табору повідомляють про 17 підтверджених випадків коронавірусної хвороби у мешканців табору, яких доставили до лікарень у Катманду, пише ВВС Україна.

Читайте такожФранція надала громадянство 2 тисячам іноземців за боротьбу з COVID-19Гімалайська рятувальна асоціація, що керує державною клінікою в базовому таборі, розповіла журналістам про позитивні тести на COVID-19 у 17 альпіністів, які вилетіли до Катманду після появи симптомів.

Водночас уряд Непалу зараз заперечує інформацію про випадки захворювання. На думку деяких фахівців, влада навмисно применшує масштаби епідемії, побоюючись, що Еверест знову закриють. Як зазначається у повідомленні, іноземні туристи є основним джерелом доходу непальського уряду.

На сайті Департаменту туризму повідомляється, що станом на 26 квітня уряд видав 394 дозволи на сходження. Це означає, що на Евересті може бути понад півтори тисячі людей, більшість з яких - допоміжний персонал.

При цьому альпіністів непокоїть схожість симптомів COVID-19 і гірської хвороби.

"Тут повсюди чути, як люди кашляють. Але це не звичайний кашель, який виникає через брак кисню на висоті. Люди хворі, й у них є інші симптоми, як-от лихоманка та біль у тілі", - розповів керівник однієї з груп Лукас Фуртенбек.

Окрім того, керівники базового табору переживають через альпіністів, які повертаються з Катманду після лікування від COVID-19 або після курсу акліматизації до висоти, адже вони можуть принести вірус із собою, бо ситуація в Катманду стає дедалі серйознішою.

Читайте такожЕверест вперше від початку пандемії відкрили для туристів: хто серед перших щасливчиків (відео)Альпіністи та керівники базового табору також скаржаться, що у клініці табору немає можливостей для тестування на коронавірус. Деякі експедиції привезли власні набори для тестування, що допомогло їм вчасно ізолювати та евакуювати людей.

Перед підйомом до базового табору усі відвідувачі повинні пройти карантин у Непалі. Однак у громаді альпіністів висловлюють занепокоєння тим, що спалах коронавірусу на Евересті може мати руйнівні наслідки.

Наголошується, що за останні тижні кількість хворих на COVID-19 різко зросла. Країна має найвищий рівень зараження серед усіх сусідів Індії, де друга хвиля пандемії спричинила колапс медичної системи.

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Автор: Тетяна Поляковська