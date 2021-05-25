Закон дозволить проводити федеральні перевірки даних про деякі покупки зброї, як й раніше.

Сенат Техасу ухвалив законопроект, котрий дозволяє громадянам носити вогнепальну зброю без відповідного дозволу.

Про це пише BBC.

Читайте такожУ Малі відбувся другий за рік державний переворотДо цього у штаті носіння зброї дозволяли за умови видачі ліцензії, проходження навчання і верифікації особи. Але сенат, керований республіканцями, зняв ці обмеження.

Губернатор вже заявив, що підпише документ. Зазначається, що у Техасі один з найжорсткіших законів про зброю, однак він же дозволяє носити гвинтівки у громадських місцях без ліцензії.

Нова міра дозволить будь-якій людині віком від 21 року носити пістолет, якщо у нього немає судимості чи юридичних обмежень.

Прихильники нових правил кажуть, що це «конституційне носіння» дозволить місцевим мешканцям краще оборонятися і скасує зайві обмеження на зброю.

Водночас противники зауважують, що законопроект ставить життя людей під загрозу.

Законопроект, як й раніше, дозволить підприємствам забороняти використання зброї на своїй території й проводити федеральні перевірки даних про деякі покупки зброї.

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Автор: Яна Ставська