Сенат Техасу ухвалив законопроект, котрий дозволяє громадянам носити вогнепальну зброю без відповідного дозволу.
Про це пише BBC.
Читайте такожУ Малі відбувся другий за рік державний переворотДо цього у штаті носіння зброї дозволяли за умови видачі ліцензії, проходження навчання і верифікації особи. Але сенат, керований республіканцями, зняв ці обмеження.
Губернатор вже заявив, що підпише документ. Зазначається, що у Техасі один з найжорсткіших законів про зброю, однак він же дозволяє носити гвинтівки у громадських місцях без ліцензії.
Нова міра дозволить будь-якій людині віком від 21 року носити пістолет, якщо у нього немає судимості чи юридичних обмежень.
Прихильники нових правил кажуть, що це «конституційне носіння» дозволить місцевим мешканцям краще оборонятися і скасує зайві обмеження на зброю.
Водночас противники зауважують, що законопроект ставить життя людей під загрозу.
Законопроект, як й раніше, дозволить підприємствам забороняти використання зброї на своїй території й проводити федеральні перевірки даних про деякі покупки зброї.
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