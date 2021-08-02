Смертельна ДТП трапилася у перший день серпня. Жертв та потерпілого рятувальникам довелося вирізати з машин.

У неділю ввечері, 1 серпня, сталося ДТП на Хмельниччині – біля села Веселівка Красилівського району зіткнулися два легкових автомобілі Dacia Logan та Mercedes Benz, загинули три особи, є потерпілий.

Жертвами аварії стали 38-річний водій Dacia, а також 40-річна жінка і 3-річна дитина, які їхали у цьому авто, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в регіоні.

У відомстві додали, що в результаті ДТП людей, які їхали в Dacia, затиснуло пошкодженими металевими конструкціями машини. Також заблокованим в авто виявився травмований водій Mercedes.

"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів. Потім... деблокували тіла загиблих", – наголошується у повідомленні.

На місці надзвичайної події працювали вісім співробітників ДСНС, були залучені дві одиниці спеціальної та пожежної техніки.

Причини смертельної ДТП поки невідомі – їх з'ясовують правоохоронці.

Моторошна ДТП на Хмельниччині – відео з місця трагедії В Україні ДТП часто відбуваються через порушення правил безпеки дорожнього руху.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинули кілька осіб (п. 3 ст. 286 Кримінального кодексу), загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 17 років з позбавленням права кермувати транспортними засобами.

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Автори: Світлана Макринська, Екатерина Присяжнюк