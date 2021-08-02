У неділю ввечері, 1 серпня, сталося ДТП на Хмельниччині – біля села Веселівка Красилівського району зіткнулися два легкових автомобілі Dacia Logan та Mercedes Benz, загинули три особи, є потерпілий.
Жертвами аварії стали 38-річний водій Dacia, а також 40-річна жінка і 3-річна дитина, які їхали у цьому авто, повідомили у Головному управлінні ДСНС України в регіоні.
У відомстві додали, що в результаті ДТП людей, які їхали в Dacia, затиснуло пошкодженими металевими конструкціями машини. Також заблокованим в авто виявився травмований водій Mercedes.
"Спочатку бійці ДСНС деблокували травмованого водія Mercedes, передавши його медикам, паралельно з цим вжили заходів, щоб запобігти загорянню обох транспортних засобів. Потім... деблокували тіла загиблих", – наголошується у повідомленні.
На місці надзвичайної події працювали вісім співробітників ДСНС, були залучені дві одиниці спеціальної та пожежної техніки.
Причини смертельної ДТП поки невідомі – їх з'ясовують правоохоронці.
Моторошна ДТП на Хмельниччині – відео з місця трагедіїВ Україні ДТП часто відбуваються через порушення правил безпеки дорожнього руху.
За порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого загинули кілька осіб (п. 3 ст. 286 Кримінального кодексу), загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 17 років з позбавленням права кермувати транспортними засобами.