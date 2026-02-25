В Туреччині розбився F-16: пілот загинув (відео)

Плановий політ закінчився трагедією. Уламки літака розлетілися на сотні метрів.

У Туреччині бойовий літак F-16 впав на автомобільне шосе, спричинивши масштабну пожежу. Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини.

За даними відомства, літак близько 1:00 ночі за місцевим часом здійснив зліт з головної авіабази в Баликесир. Після зльоту зв’язок із бортом було втрачено.

Винищувач упав у районі траси Ізмір-Стамбул. Рух на шосе був перекритий, а уламки літака розлетілися на сотні метрів, спричинивши сильну пожежу, повідомляє місцеве видання Yeni Akit.

На жаль, пілот загинув. Причину аварії встановлює спеціальна комісія з розслідування авіакатастроф.

Катастрофи F-16 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 червня минулого року в Україні розбився винищувач F-16, його пілот Максим Устименко загинув. Це сталося через надзвичайно складну бойову ситуацію.

Устименко встиг збити сім російських "Шахедів", перш ніж сталася катастрофа. Якби у пілота F-16 в тій ситуації був хоча б один шанс вижити, він би обов'язково ним би скористався, тому що йдеться про справді грамотного і талановитого льотчика, зазначило його командування.

