Британський депутат вимагає відправити все російське посольство назад до Москви.

Депутат Лейбористської партії парламенту Великої Британії Кріс Браянт закликав видворити посольство РФ з країни після скандального твіту російських дипломатів про страту бійців полку "Азов".

Про це Кріс Браянт написав на своїй сторінці в Twitter.

"Це має бути незаконним. Це заклик до військових злочинів. Пора Великій Британії відправити все російське посольство назад до Москви. Ліз Трас (голова МЗС Британії, - УНІАН), що ви збираєтеся робити?" - запитав депутат.

Як повідомляв УНІАН, раніше посольство Росії у Великій Британії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення. Їх назвали "несправжніми солдатами", які заслуговують на "принизливу смерть".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак коментуючи цю заяву російських дипломатів заявив, що закликати до страти полонених військових через повішання можуть лише терористи та дикуни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Потім була висунута версія, що будівлю виправної установи, де утримувалися українські захисники, могли підірвати зсередини.

За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

Вас також можуть зацікавити новини: