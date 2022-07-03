Посольство США в РФ прибрало зі свого сайту адресу у Москві після того, як територію біля будівлі дипмісії було перейменовано на "площу "ДНР".
Як повідомили РосЗМІ, тепер замість адреси на порталі відображаються координати 55,75566 ° N, 37,58028 ° E.
ЗМІ зазначають, що колишню адресу посольства, Великий Дев'ятинський пров., все ще можна знайти на сайті.
Традиційно у МЗС Росії обурились такими діями посольства США.
Нагадаємо, раніше в мерії Москви оголосили, що територія перед посольством США буде названа "площею Донецької Народної Республіки".
Як повідомляв УНІАН, 30 червня посольство США у Москві підняло райдужний прапор на знак солідарності зі спільнотою ЛГБТКІ+. "Незалежно від того, заявляють вони про себе відкрито чи ні, представники ЛГБТК+ відіграють невід'ємну роль у кожному суспільстві і продовжують робити важливий внесок у його розвиток, як це було протягом всієї історії. В Місяць гордості ми вшановуємо їх і знову зобов'язуємося боротися з дискримінацією та іншими перешкодами, які стоять на шляху загального прогресу", - йшлося в повідомленні посольства.