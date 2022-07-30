Кремлівська пропаганда називає бійців "несправжніми солдатами".

Посольство Росії у Великобританії закликало стратити полонених бійців полку "Азов" через повішення. Їх назвали "несправжніми солдатами", які заслуговують на "принизливу смерть".

Відповідна заява з'явилася на офіційному акаунті російського посольства в Twitter. Повідомленням за замовчуванням приховано, адже закликає до насильства і не відповідає правилам соціальної мережі, але його все одно можна переглянути.

"Бойовики "Азова" заслуговують страти, але смерті не через розстріл, а через повішення, тому що вони несправжні солдати. Вони заслуговують принизливої смерті", — написали в посольстві РФ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 липня, проросійські бойовики заявили про загибель 50 українських бійців, в тому числі "азовців", в результаті удару по Оленівській колонії.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в Оленівці.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що жителі окупованої Оленівки інформували про роботу російських "Градів" по колонії, де утримувалися українські військовополонені.

Потім була висунута версія, що будівлю виправної установи, де утримувалися українські захисники, могли підірвати зсередини.

За даними ГУР МО вибухи сталися на території промзони в новому приміщенні, яке повинні були спеціально обладнати для утримання полонених, виведених з "Азовсталі".

Розвідка і СБУ повідомили, що колонію підірвали найманці ПВК "Вагнера"("Ліга"). Це зробили для приховування фактів розкрадання коштів, які виділялися на утримання українських полонених.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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