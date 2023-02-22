Голова Католицької церкви вважає, що не було зроблене все можливе, щоб зупинити війну.

Папа Римський Франциск звернувся до громадськості з промовою на честь річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Як повідомляє Reuters, голова Католицької церкви закликав сторони до примирення.

"Минув рік з початку цієї безглуздої і жорстокої війни, сумна річниця. Кількість загиблих, поранених, біженців і переміщених осіб, кількість руйнувань і економічних і соціальних збитків говорять самі за себе", - заявив Папа.

Християнський патріарх попросив Бога пробачити насильство, котре було скоєне внаслідок війни – він не зазначив, кого саме зі сторін вважає "творцями" цього насильства. Однак висловив підтримку народу України.

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"Нехай Господь пробачить стільки злочинів і стільки насильства. Він є Богом миру. Залишаймося поруч із замученим українським народом, який продовжує страждати", - додав голова Католицкої церкви.

Папа Римський засудив звірства Росії проти мирних жителів, а також звернувся до тих, хто має владу, з проханням зупинити воєнні дії та вивести російські війська з України:

"Давайте запитаємо себе: чи було зроблено все можливе, щоб зупинити війну? Я закликаю всіх, хто має владу над націями, взяти на себе зобов’язання конкретним способом припинити конфлікт, досягти припинення вогню та розпочати мирні переговори", - зазначив понтифік.

Reuters зазначає, що на аудієнції Папи був присутній Посол України у Ватикані Андрій Юраш разом із делегацією українських чиновників.

Папа Римський Франциск та його риторика щодо російсько-української війни

У березні минулого року понтифік закликав створити гуманітарні коридори для мирних людей. Тоді ж він відвідав українських біженців у італійській лікарні.

23 березня Зеленський запросив Папу Римського приїхати в Україну. У католицьких ЗМІ писали, що патріарх погодився, однак візиту досі так і не було.

На Великдень голова Католицької церкви зробив звернення українською і російською мовами, а на Різдво двічі згадав Україну у своєму привітанні.

Також Папа Римський порівняв дії Росії з діями нацистської Німеччини.

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