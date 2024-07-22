На борту був пілот та троє пасажирів.

У Якутії зник гелікоптер Robinson, на борту якого перебували троє співробітників ФСБ. 19 липня у нього спрацював аварійний маяк і тепер його знайшли розбитим.

"У результаті пошуково-рятувальних робіт повітряне судно Robinson виявлено в повністю зруйнованому стані. Знайдено тіла пілота та 3 пасажирів", - повідомляє Східно-Сибірська транспортна прокуратура РФ у Telegram.

Як зазначається, гелікоптер зник в районі Алдано-Учурського хребта 19 липня. ЗМІ писали, що на борту крім пілота були троє працівників ФСБ.

Відео дня

Авіакатастрофи у Росії

Після початку повномасштабної війни в Україні і введення санкцій у Росії значно зросла кількість поломок літаків. Лише у 2023 році фіксували понад 180 аварій.

У червні на Ямалі за два кілометри від аеродрому впав російський військово-транспортний літак Ан-26.

12 липня, у Московській області зазнав аварії пасажирський літак Sukhoi Superjet. Повітряне судно впало під час тестового польоту після планового ремонту. На борту не було пасажирів, тільки троє членів екіпажу. Усі вони загинули.

У нещодавньому інтерв'ю очільник "Ростеха" Сергій Чемезов визнав, що десь з 2030 року у РФ почнуться найбільші проблеми у цивільній авіації. За його словами, з 2030 року почнеться помітне вибуття іноземних літаків із російських авіакомпаній, оскільки можливостей ремонтувати їх вже не буде.

Вас також можуть зацікавити новини: