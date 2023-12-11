З 1 по 12 грудня зафіксовано чотирнадцять поломок – борти виходили з ладу практично щодня.

У Росії після запровадження санкцій втричі збільшилася кількість "інцидентів" з цивільною авіацією. У літаків виходять з ладу двигуни і шасі.

Як зазначає Newsweek, з початку 2023 року зафіксовано понад 180 випадків несправностей під час польоту, а у 2022 році їх було втричі менше – 60.

За даними видання The Moscow Times, лише за минулу осінь в РФ зламалося стільки ж літаків, скільки раніше ламалося за рік, — 52 одиниці. З 1 по 12 грудня зафіксовано чотирнадцять поломок – борти виходили з ладу практично щодня.

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Росія намагається обійти санкції і шукає способи заміни запасних частин і обладнання для своїх літаків західного виробництва, щоб утримати галузь на плаву. Росавіація роздала авіакомпаніям сертифікати розробників авіатехніки. Це дозволяє компаніям проводити ремонт власними силами, а також пустити на запчастини певну кількість бортів для обслуговування інших літаків.

Також наголошується, що в листопаді лоукостер "Побєда" (група "Аерофлот") став першою російською авіакомпанією, у якої призупинили сертифікат розробника. Вона внесла модифікації в літаки Boeing 737. Зокрема, компанія встановила латку на фюзеляж, пробитий птахом, продовживши термін його експлуатації, замінила оригінальні деталі для антени попередження зіткнення літаків в повітрі і допускала до ремонту персонал без навчання і кваліфікації.

Інциденти з літаками в Росії: останні новини

Нагадаємо, через пожежу в двигунах російський літак S7 екстрено сів у Новосибірську. Політ рейсу Новосибірськ-Москва розпочався о 06:21 за місцевим часом. Майже відразу після зльоту виникли проблеми з двигунами через ймовірне зниження тиску.

Згідно з повідомленнями росЗМІ, вже о 07:04 літак приземлився в аеропорту Толмачево. Всі 176 пасажирів покинули літак самостійно.

Як з'ясувалося, сталося загоряння гальм або двигуна.

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