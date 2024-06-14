У Росії заявили про "жорстку посадку" неподалік від аеродрому.

На Ямалі впав військово-транспортний літак Ан-26. Повідомляється про трьох постраждалих.

В Уральській транспортній прокуратурі заявили, що літак належить російській авіакомпанії UTair. Він виконував чартерний рейс за маршрутом Сабетта - Ранковий. Близько 15:40 судно здійснило "жорстку посадку" за два кілометри від аеродрому Ранковий.

РІА Новости з посиланням на прес-службу UTair пише, що внаслідок падіння постраждали двоє членів екіпажу і пасажир.

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Поломки літаків у Росії:

Як відомо, російська цивільна авіація перебуває під масштабними міжнародними санкціями через агресивну війну проти України. Існує заборона на постачання запасних частин для літаків, а близько 500 літаків не можуть вилітати з повітряного простору країни.

ЗМІ повідомляли про серйозне зростання випадків поломок російських літаків. Так, у 2022 році на території країни зафіксували 60 таких інцидентів, а вже за рік - понад 180.

Також повідомлялося про низку авіапригод із літаками Спеціального льотного загону "Россия", який займається перевезенням наближених до Путіна осіб.

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