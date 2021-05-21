У компанії, яка керує лінією Токайдо-Сінкансен, кажуть, що це перший випадок, коли машиніст їх "поїзда-кулі" покинув кабіну під час руху експреса з пасажирами на борту.

В Японії машиніст надшвидкісного поїзда мережі "Сінкансен" покинув свою кабіну, щоб скористатися туалетом в той час, як поїзд рухався зі швидкістю 150 км/год приблизно зі 160 пасажирами.

Доглянути за поїздом 36-річний машиніст попросив кондуктора, пише Kyodo News Plus. При цьому кондуктор не мав ліцензії на керування "поїздом-кулею".

За попередньою інформацією, машиніст відійшов у туалет, бо відчув біль у животі. Кондуктор, поки його не було, до управління поїздом не торкався.

Машиніст був відсутній на робочому місці близько трьох хвилин. За даними компанії, керуючоъ лінією Токайдо-сінкансен, що з'єднує Токіо і станцію Сін-Осака, це перший випадок, коли машиніст їх надшвидкісного пасажирського експреса покинув кабіну під час руху поїзда з пасажирами на борту.

Читайте такожТехнологічний рай біля підніжжя Фудзі: Toyota почала будувати розумне місто з роботами та штучним інтелектомУ залізничній компанії JR Central вже перепросили, заявивши, що вчинок машиніста був "вкрай недоречний". Там планують також розглянути можливість покарання для машиніста і кондуктора.

В аварійних ситуаціях японські надшвидкісні поїзди здатні зменшувати швидкість і зупинятися самостійно, без втручання машиніста.

Лінія Токайдо-сінкансен - найбільш завантажена лінія "поїздів-куль" в Японії. Нею можуть рухатися лише високошвидкісні експреси та, згідно JR Central, поїзди там розвивають швидкість до 285 км/г. За правилами компанії, машиніст, у якого виникли проблеми зі здоров'ям при управлінні надшвидкісним експресом, повинен повідомити про це в операційний центр і або передати управління кондуктору, який має ліцензію на управління, або зупинити поїзд на найближчій станції.

Порушення в цьому випадку виявили завдяки затримці на маршруті: експрес проїжджав повз одну зі станцій приблизно на одну хвилину пізніше розкладу.

Машиніст спочатку сказав, що не пам'ятає про свій вчинок, проте потім зізнався, що вирішив так зробити, щоб не зупиняти поїзд на станції та не затримувати рух.

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Переклад: Катерина Комолова