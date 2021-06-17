За словами Жозепа Борреля, ЄС повинен прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин з Росією.

Відносини між ЄС і Росією замкнуті в "негативну спіраль", тож імовірне подальше погіршення ситуації.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За словами Борреля, ЄС повинен прагнути до "передбачуваних і стабільних" відносин в надії на поліпшення відносин в майбутньому, додавши, що більш тісні зв'язки - лише "віддалена перспектива".

Він також наголосив, що Євросоюз має "протидіяти" порушенням прав людини в Росії, "стримувати" Москву, нарощуючи оборонний потенціал і тісно співпрацюючи з "Великою сімкою" (G7) і НАТО, а також "залучати" Росію в питання, що викликають взаємний інтерес.

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Можливі області співпраці включають боротьбу зі зміною клімату, усунення "економічних подразників", налагодження контактів між людьми - наприклад, за допомогою спрощення візового режиму та обмінів - і, нарешті, співпраця з деяких питань регіональної та глобальної безпеки.

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Автор: Олександр Топчій