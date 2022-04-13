У доповіді зазначено, що територію Білорусі використовують для завдання ударів по Україні, однак стороною конфлікту країну не визнають.

За даними ОБСЄ Білорусь нібито не є стороною конфлікту у війні Росії проти України. Однак українська сторона наголошує на тому, що Росія використовує територію Білорусі для того, щоб атакувати Україну.

Такими є висновки доповіді ОБСЄ, яку презентують сьогодні, 13 квітня, пише Радіо Свобода.

У ній зазначено, що територію Білорусі використовують для завдання ударів по Україні, однак стороною конфлікту країну не визнають.

У висновках ідеться про те, що Білорусь нібито не бере безпосередньої участі у війні проти України.

"Попри те, що Білорусь дозволяє використовувати свою територію для нападів Росії на Україну, Місія вважає, що вона не є стороною міжнародного збройного конфлікту з 1 квітня, поки не чинить актів насильства чи інших дій, які є безпосередньою участю в бойових діях осіб, які представляють Білорусь", – йдеться у висновку ОБСЄ.

Водночас українська сторона не погоджується з таким твердженням та наводить аргументи щодо причетності Білорусі до війни, зокрема посилаючись на резолюцію Генасамблеї ООН про визначення агресії. У третій статті резолюції йде мова про те, що якщо одна країна надає свою територію для вчинення агресії проти третьої держави, то це кваліфікується як агресія.

Крім того, Україна нагадала, що під час зустрічі з кремлівським диктатором Путіним, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони погодилися залишити російські війська на білоруській території.

Серед інших аргументів – перекидання Росією техніки до Білорусі та запуск ракет з Могильовської області на територію України. Також є докази участі білоруських військових у війні.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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