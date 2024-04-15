США, Франція та Британія чомусь не злякалися "ескалації", коли взялися власноруч збивати іранські дрони та ракети, що летіли в бік Ізраїля.

Україна має отримати таку ж дієву підтримку Заходу, яку отримав Ізраїль під час іранської атаки в ніч проти неділі. Про це заявили представники правлячої в Чехії урядової коаліції.

"Нічний напад аятол на Ізраїль вдалося відбити завдяки швидкій міжнародній реакції та готовності захищати повітряний простір. Шкода, що ми не захищаємо повітряний простір над Україною з такою ж рішучістю", – написав у соцмережі Х чеський міністр у справах Євросоюзу Мартін Дворжак.

Цю ж думку поділяють й інші чеські політики. Так, кандидатка на виборах до Європарламенту і соратниця Дворжака по партії Дануше Нерудова написала в X, що "Україна заслуговує на такий же потужний захист, який Ізраїль отримав від союзників" під час іранского нападу.

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Іранська атака на Ізраїль: роль союзників

Як писав УНІАН, під час нападу на Ізраїль Іран скопіював тактику, яку Росія застосовує для ударів в Україні. Однак Тегеран не врахував, що Ізраїль перебуває у значно вигіднішому становищі, ніж Україна, і це призвело до повного провалу цього нападу.

На думку експертів проекту критичних загроз Американського інституту підприємництва Браяна Картера і Фредеріка В. Кагана, однією з причин успішного відбиття атаки стала можливість активного використання винищувальної авіації. Не лише Ізраїль, але й союзники, зокрема, Франція, Британія та США підняли в небо сотні винищувачів, яким вдалося перехопити більшість іранських дронів ще на підльоті до Ізраїлю.

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